Встреча Трампа, Си и Путина в Китае может не состояться: что заявили в Кремле

В то же время российский диктатор прибудет в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пропагандистским СМИ.

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Что известно о встрече в Китае?

В китайском Шэньчжэне во время саммита АТЭС готовят встречу Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. В то же время совместные трехсторонние переговоры с участием президента США Дональда Трампа пока остаются под вопросом. Пресс-секретарь Путина отметил, что общая программа визита российской делегации на международное мероприятие пока находится на стадии согласования.

Представитель Кремля допустил возможность отдельного контакта Путина с Дональдом Трампом. Это станет возможным при условии, что оба лидера одновременно будут находиться в Шэньчжэне во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В каком именно формате может состояться такой диалог – в виде короткой беседы или официальных полноценных переговоров – в Москве не уточнили.

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В то же время дипломатические структуры уже готовят отдельную встречу российского и китайского руководства. По словам Дмитрия Пескова, на этой двусторонней встрече планируется обсудить "широкий круг вопросов". Стороны планируют обсудить текущее состояние отношений, развитие сотрудничества и обменяться мнениями по поводу международной ситуации.

Отметим, что издание The Wall Street Journal писало, что инициатором организации " встречи в трехстороннем формате " выступил именно Владимир Путин. Журналисты выяснили, что он выдвинул такое предложение во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, когда стороны договаривались о закупке дизельного топлива.

Впрочем, Пекин не проявляет готовности к обсуждению российско-украинской войне на подобном уровне. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в Китае считают войну в Украине европейским конфликтом, в урегулировании которого должны участвовать сами европейцы.