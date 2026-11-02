Зустріч Трампа, Сі та Путіна у Китаї може не відбутись: що сказали у Кремлі

Водночас російський диктатор прибуде до Китаю. Про це розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков пропагандистським ЗМІ.

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Що відомо про зустріч у Китаї?

У китайському Шеньчжені під час саміту АТЕС готують зустріч Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Водночас спільні тристоронні переговори за участі президента США Дональда Трампа наразі залишаються під питанням. Прессекретар Путіна зазначив, що загальна програма візиту російської делегації на міжнародний захід поки що перебуває на стадії узгодження.

Речник Кремля допустив можливість окремого контакту Путіна з Дональдом Трампом. Це стане можливим за умови, якщо обидва лідери одночасно перебуватимуть у Шеньчжені під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В якому саме статусі може відбутися такий діалог – як коротка розмова чи як офіційні повноцінні переговори – у Москві не уточнили.

Натомість дипломатичні структури вже готують окремий контакт російського та китайського керівництва. За словами Дмитра Пєскова, на цю двосторонню зустріч заплановане "широке коло питань". Сторони планують обговорити поточний стан відносин, розвиток співпраці та обмінятися думками щодо міжнародної ситуації.

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Зазначимо, видання The Wall Street Journal писало, що ініціатором організації зустрічі у тристоронньому форматі виступав саме Володимир Путін. Журналісти з'ясували, що він висунув таку пропозицію під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, коли сторони домовлялися про закупівлю дизельного пального.

Утім, Пекін не виявляє готовності до обговорення російсько-української війни на подібному рівні. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що у Китаї вважають війну в Україні європейським конфліктом, у врегулюванні якого мають брати участь самі європейці.