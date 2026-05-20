Трамп сделал заявление о визите Путина к Си Цзиньпину

Американский президент Дональд Трамп одобрил недавнюю встречу своих российского и китайского коллег Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

Свою позицию по этому поводу он высказал в комментарии журналистам, передает DRM News.

Смотрите также Интересные процессы начались в Республиканской партии США

Как Трамп прокомментировал встречу?

Репортеры спросили Дональда Трампа о том, что он думает о встрече китайского и российского лидеров, которая прошла на этой неделе. Президент США в ответ назвал соответствующие контакты между обеими сторонами хорошими.

Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими. Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы его превзошли. Думаю, мы его превзошли. Я лажу с Путиным. Я лажу с Си,

– сказал он.

Владимир Путин в течение 19 – 20 мая находится в Китае с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

Заметим, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в этом году. В рамках визита стороны обсуждают развитие двусторонних отношений, международную ситуацию, а также пути углубления стратегического партнерства.

Кроме вышеупомянутого, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвуют в церемонии открытия Годов образования России и Китая на 2026 и 2027 годы. СМИ сообщали, что одной из ключевых тем переговоров является энергетическое сотрудничество.

В частности, речь идет о газопроводе "Сила Сибири-2", который должен соединить российские месторождения Ямала с Китаем через территорию Монголии. Кремль заявил, что стороны достигли "общего понимания" относительно возможного проекта.

Однако окончательного соглашения между сторонами подписано не было. Зато по результатам переговоров ожидается подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов в сферах торговли, науки, технологий, а также образования.

Кстати. Политолог Александр Краев сообщал 24 Каналу, что во время визита в Китай Владимир Путин стремится сохранить нынешнюю позицию Пекина относительно войны в Украине и не допустить усиления давления страны на Москву. Ранее неоднократно отмечали, что Китай может способствовать началу серьезного переговорного процесса.

Заметим, что пропагандистские СМИ ранее обнародовали совместное заявление России и Китая, в котором обе стороны заявили о поддержке устранения "первопричин кризиса в Украине" на основе соблюдения принципов Устава ООН.

Что известно о визите Трампа в Китай?

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп посетил Китай в рамках официального визита и находился в стране не менее 3 дней. Американский президент, в частности принял участие в личной встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

Среди тем, которые обсуждали лидеры, оказался вопрос войны в Украине. По результатам встречи, как сообщил министр иностранных дел Китая Ван И, обе стороны якобы выразили заинтересованность в завершении конфликта.

Эксперт по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Наталья Плаксиенко-Бутырская в комментарии 24 Канала сообщала, что Россия внимательно следит за договоренностями между Китаем и США, чтобы координировать собственную политику.