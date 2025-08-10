Марк Рютте заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в значительной степени продемонстрирует, серьезно ли Путин настроен на мир. Генеральный секретарь НАТО считает, что американский лидер устроит проверку своему российскому коллеге.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что сказал Рютте о намерениях Трампа в отношении Путина?

Марк Рютте в эфире телеканала ABC News отметил, что саммит Путина и Трампа в Аляске призван помочь прекратить войну России с Украиной.

Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны…

– заявил генсек НАТО.

Рютте также сказал, что, по его мнению, американский лидер готов давить на президента России о прекращении жестокой войны против Украины.

"Я действительно верю, что президент Дональд Трамп хочет положить этому конец. Он хочет положить конец ужасным потерям жизней. Он хочет положить конец ужасному вреду, который наносится инфраструктуре в Украине. Так много людей теряют жизни. Так много вреда наносится", – говорит нидерландский политик.

Марк Рютте также добавил: "Мы видели, как президент Трамп оказывает невероятное давление на Россию".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что рассматривает встречу президентов США и России на Аляске как весомую отправную точку, но согласился, что ни одно мирное соглашение невозможно без Украины или без учета долгосрочной безопасности и независимости Украины.

Речь пойдет, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее,

– сказал Рютте.

Он также добавил, что Украина не должна иметь ограничений по численности своих военных в армии.

К слову, ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным запланирована на 15 августа 2025 года в штате Аляска. Российская сторона также подтвердила факт встречи.