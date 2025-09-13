Дональд Трамп и премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в саммите АСЕАН в октябре 2025 года. Владимир Путин якобы также рассматривает возможность присоединиться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New Straits Times.

Когда снова встретятся Путин и Трамп?

В октябре 2025 года в Малайзии должен состояться 47-й саммит АСЕАН, куда прибудут лидеры США и Китая. Как передает издание, президент США Дональд Трамп по телефону сообщил премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму, что посетит страну, несмотря на противоречия.

По словам премьера Малайзии, участие в мероприятии также подтвердил премьер-министр Китая Ли Цян. В то же время президент России Владимир Путин якобы "серьезно рассматривает" возможность приезда на саммит.

"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", – сказал Ибрагим.

Что известно об АСЕАН?

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – определяет своими главными задачами ускорение экономического развития, социального развития и культурного роста в регионе.

Кроме того, организация стремится обеспечивать мир и стабильность путем соблюдения принципов справедливости, верховенства права и положений Устава ООН в отношениях между государствами региона.

Какие результаты последней встречи Путина и Трампа?