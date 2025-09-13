Трамп и Путин могут встретиться вскоре: когда и при каких условиях
- Дональд Трамп и премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в саммите АСЕАН в октябре 2025 года.
- Владимир Путин якобы рассматривает возможность присоединиться к саммиту в Малайзии.
Дональд Трамп и премьер Китая Ли Цян посетят Малайзию для участия в саммите АСЕАН в октябре 2025 года. Владимир Путин якобы также рассматривает возможность присоединиться.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New Straits Times.
Смотрите также Сикорский раскритиковал Трампа за встречу на Аляске вместо санкций против России
Когда снова встретятся Путин и Трамп?
В октябре 2025 года в Малайзии должен состояться 47-й саммит АСЕАН, куда прибудут лидеры США и Китая. Как передает издание, президент США Дональд Трамп по телефону сообщил премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму, что посетит страну, несмотря на противоречия.
По словам премьера Малайзии, участие в мероприятии также подтвердил премьер-министр Китая Ли Цян. В то же время президент России Владимир Путин якобы "серьезно рассматривает" возможность приезда на саммит.
"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", – сказал Ибрагим.
Что известно об АСЕАН?
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – определяет своими главными задачами ускорение экономического развития, социального развития и культурного роста в регионе.
Кроме того, организация стремится обеспечивать мир и стабильность путем соблюдения принципов справедливости, верховенства права и положений Устава ООН в отношениях между государствами региона.
Какие результаты последней встречи Путина и Трампа?
15 августа на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которой обсуждали войну в Украине и отношения Соединенных Штатов с Россией.
Европейские лидеры заявляют, что не до конца понимают содержание переговоров между президентами США и России. В частности речь шла о возможном признании российского контроля над Крымом и Донбассом.
Американский президент демонстрирует недовольство требованиями Украины и европейских союзников. Также намекает, что США могут выйти из конфликта в случае его затягивания.