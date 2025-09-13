Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New Straits Times.
Когда снова встретятся Путин и Трамп?
В октябре 2025 года в Малайзии должен состояться 47-й саммит АСЕАН, куда прибудут лидеры США и Китая. Как передает издание, президент США Дональд Трамп по телефону сообщил премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму, что посетит страну, несмотря на противоречия.
По словам премьера Малайзии, участие в мероприятии также подтвердил премьер-министр Китая Ли Цян. В то же время президент России Владимир Путин якобы "серьезно рассматривает" возможность приезда на саммит.
"Хорошо, у нас будут Дональд Трамп, Владимир Путин и Ли Цян", – сказал Ибрагим.
Что известно об АСЕАН?
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – определяет своими главными задачами ускорение экономического развития, социального развития и культурного роста в регионе.
Кроме того, организация стремится обеспечивать мир и стабильность путем соблюдения принципов справедливости, верховенства права и положений Устава ООН в отношениях между государствами региона.
Какие результаты последней встречи Путина и Трампа?
15 августа на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которой обсуждали войну в Украине и отношения Соединенных Штатов с Россией.
Европейские лидеры заявляют, что не до конца понимают содержание переговоров между президентами США и России. В частности речь шла о возможном признании российского контроля над Крымом и Донбассом.
Американский президент демонстрирует недовольство требованиями Украины и европейских союзников. Также намекает, что США могут выйти из конфликта в случае его затягивания.