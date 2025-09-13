Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New Straits Times.

Коли знову зустрінуться Путін і Трамп?

У жовтні 2025 року в Малайзії має відбутися 47-й саміт АСЕАН, куди прибудуть лідери США і Китаю. Як передає видання, президент США Дональд Трамп телефоном повідомив прем'єру Малайзії Анвару Ібрагіму, що відвідає країну, попри суперечності.

За словами прем'єра Малайзії, участь у заході також підтвердив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Водночас президент Росії Володимир Путін нібито "серйозно розглядає" можливість приїзду на саміт.

"Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян", – сказав Ібрагім.

Що відомо про АСЕАН?

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – визначає своїми головними завданнями прискорення економічного розвитку, соціального поступу та культурного зростання в регіоні.

Крім того, організація прагне забезпечувати мир і стабільність шляхом дотримання принципів справедливості, верховенства права та положень Статуту ООН у відносинах між державами регіону.

