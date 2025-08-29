Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Atlantic. Європейські посадовці досі намагаються розгадати зміст переговорів між США та Росією щодо України.
Читайте також Зеленський розповів, які головні завдання української делегації на переговорах із Віткоффом
Європейські партнери США не можуть зрозуміти слова Путіна
Як повідомляє Atlantic із посиланням на джерела, навіть високопоставлені європейські чиновники не можуть зрозуміти, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін.
Один із європейських чиновників зазначив, що досі "незрозуміло, що Путін сказав спецпосланцю США Стіву Віткоффу або Трампу й чи правильно вони його зрозуміли". За його словами, це справжня "загадка, яку всі намагаються розгадати".
За даними джерел, Путін нібито наполягав на юридичному визнанні російського контролю над Кримом та територіями Донецької та Луганської областей, водночас обіцяючи відмовитися від претензій на Запоріжжя та Херсон. Проте питання виведення російських військ із цих двох областей ніколи не розглядалося.
Європейські посадовці наголошують, що розпливчасті заяви Путіна та розбіжності щодо довгострокових гарантій безпеки для України загрожують звести нанівець будь-який прогрес після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці.
Тим часом Дональд Трамп, за словами американських чиновників, втрачає терпіння. Він нібито розчарований вимогами України та європейських партнерів, які вважає нереалістичними для завершення війни. Президент США наполягає, що Україна повинна визнати втрату частини своєї території для припинення бойових дій.
Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення як,
– цитує джерело Atlantic.
Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп заявив, що нічим не задоволений війною і планує визначитися з подальшими діями протягом двох тижнів. Він також пригрозив "дуже серйозними наслідками", якщо зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться найближчим часом.
Проте американський президент визнав, що не впевнений у проведенні такої зустрічі та не виключив, що США можуть вийти з конфлікту, якщо війна триватиме надто довго.
Що відомо про гарантії безпеки для України:
Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня повідомив, що гарантії безпеки для країни мають включати три ключові елементи: сильну українську армію, союз із міжнародними партнерами на кшталт НАТО та санкції проти Росії.
Крім того, до гарантій можуть входити розміщення іноземних миротворчих контингентів на території України, проти чого вже висловився прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові брати участь у гарантіях безпеки України, але лише "як резервна сила". При цьому американські війська на територію України відправлятися не будуть, однак США можуть допомагати з координацією безпекових заходів.
Серед міжнародних ініціатив варто відзначити пропозицію прем’єрки Італії Джорджії Мелоні щодо гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО. Цей формат передбачає колективну оборону, але не передбачає повного членства України в Альянсі.