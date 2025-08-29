Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Atlantic. Европейские чиновники до сих пор пытаются разгадать содержание переговоров между США и Россией по Украине.

Европейские партнеры США не могут понять слова Путина

Как сообщает Atlantic со ссылкой на источники, даже высокопоставленные европейские чиновники не могут понять, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.

Один из европейских чиновников отметил, что до сих пор "непонятно, что Путин сказал спецпосланнику США Стиву Уиткоффу или Трампу и правильно ли они его поняли". По его словам, это настоящая "загадка, которую все пытаются разгадать".

По данным источников, Путин якобы настаивал на юридическом признании российского контроля над Крымом и территориями Донецкой и Луганской областей, одновременно обещая отказаться от претензий на Запорожье и Херсон. Однако вопрос вывода российских войск из этих двух областей никогда не рассматривался.

Европейские чиновники отмечают, что расплывчатые заявления Путина и разногласия относительно долгосрочных гарантий безопасности для Украины угрожают свести на нет любой прогресс после встречи Трампа с Путиным на Аляске.

Тем временем Дональд Трамп, по словам американских чиновников, теряет терпение. Он якобы разочарован требованиями Украины и европейских партнеров, которые считает нереалистичными для завершения войны. Президент США настаивает, что Украина должна признать потерю части своей территории для прекращения боевых действий.

Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти не имеет значения как,

– цитирует источник Atlantic.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что ничем не доволен войной и планирует определиться с дальнейшими действиями в течение двух недель. Он также пригрозил "очень серьезными последствиями", если встреча между Зеленским и Путиным не состоится в ближайшее время.

Однако американский президент признал, что не уверен в проведении такой встречи и не исключил, что США могут выйти из конфликта, если война будет продолжаться слишком долго.

