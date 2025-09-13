Дональд Трамп і прем'єр Китаю Лі Цян відвідають Малайзію для участі в саміті АСЕАН у жовтні 2025 року. Володимир Путін нібито також розглядає можливість приєднатися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New Straits Times.

Дивіться також Сікорський розкритикував Трампа за зустріч на Алясці замість санкцій проти Росії

Коли знову зустрінуться Путін і Трамп?

У жовтні 2025 року в Малайзії має відбутися 47-й саміт АСЕАН, куди прибудуть лідери США та Китаю. Як передає видання, президент США Дональд Трамп телефоном повідомив прем'єру Малайзії Анвару Ібрагіму, що відвідає країну, попри суперечності.

За словами прем'єра Малайзії, участь у заході також підтвердив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Водночас президент Росії Володимир Путін нібито "серйозно розглядає" можливість приїзду на саміт.

"Добре, у нас будуть Дональд Трамп, Володимир Путін і Лі Цян", – сказав Ібрагім.

Що відомо про АСЕАН?

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – визначає своїми головними завданнями прискорення економічного розвитку, соціального поступу та культурного зростання в регіоні.

Крім того, організація прагне забезпечувати мир і стабільність шляхом дотримання принципів справедливості, верховенства права та положень Статуту ООН у відносинах між державами регіону.

Які результати останньої зустрічі Путіна і Трампа?