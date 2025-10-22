"Трамп должен осознать реальность": в Atlantic Council ответили, как принудить Путина к миру
- Путин отклонил предложение Трампа о прекращении огня; кремлевский диктатор остается преданным максималистским целям в войне против Украины.
- Путин не согласится на настоящие мирные переговоры, пока альтернативой не станет поражение в Украине и катастрофа для самой России.
Всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах провести новый саммит с Владимиром Путиным, их встреча в Будапеште оказалась под угрозой срыва. 21 октября в Белом доме заявили, что пока "нет планов" проводить встречу в ближайшее время.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Atlantic Council.
Читайте также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии
Как принудить Россию к миру?
Резкая смена риторики произошла после того, как госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров не смогли достичь существенного прогресса во время подготовительного телефонного разговора перед встречей.
Впоследствии Лавров подтвердил, что Путин отклонил предложение Трампа о прекращении огня и остается преданным своим максималистским целям в войне против Украины.
Его комментарии свидетельствуют, что цели Кремля значительно шире территориальных уступок – Москва стремится к смене власти в Киеве.
Пока Трамп пытается заключить "геополитическую сделку", Путин пытается войти в историю как правитель, который уничтожил украинскую государственность и возродил Российскую империю,
– говорится в материале.
Преступления российской армии в Украине отражают эту идеологию уничтожения украинской идентичности. На оккупированных территориях преследуют всех, кого считают патриотами, детей депортируют и подвергают идеологической обработке, украинский язык и культуру системно искореняют.
ООН уже квалифицировала эти действия как преступление против человечности.
Если Трамп действительно хочет прекратить кровопролитие, ему следует осознать: Путин не пойдет на компромисс, пока не будет вынужден, ведь глава Кремля играет на самых высоких ставках. На этом этапе любой результат, который не приведет к ликвидации Украины как государства и нации, в Москве будут расценивать как серьезное поражение, что может вызвать кризис в Кремле.
Путин, без сомнения, и в дальнейшем будет публично заявлять о своем стремлении к миру, одновременно применяя тактику затягивания времени. Он и дальше будет манипулировать Трампом соблазнительными телефонными разговорами и громкими саммитами, которые льстят самолюбию американского президента, но почти наверняка не согласится на настоящие мирные переговоры, пока альтернативой не станет поражение в Украине и катастрофа для самой России,
– отмечают в Atlantic Council.
По словам аналитиков, чем раньше Трамп осознает эту реальность, тем быстрее можно будет отказаться от иллюзорного мирного процесса и перейти к реальной работе над устойчивым урегулированием – через решительные действия Запада, которых уже давно требует ситуация.
Встретятся ли Трамп и Путин?
16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. Во время диалога политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
Уже 21 октября стало известно, что встреча Трампа с Путиным в Венгрии отменена на ближайшее время. Сообщается, что подготовка к саммиту остановилась, когда Москва отменила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
По данным Reuters, Россия также передала США неофициальный документ с условиями для мирного соглашения с Украиной. В этом коммюнике Кремль снова настаивает на своих требованиях относительно Донбасса.