Россия и США проводят консультации по встрече Путина и Трампа, – Ушаков

Москва и Вашингтон проводят консультации по подготовке к предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока что контакты продолжаются не на президентских, а на других уровнях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова помощника президента России Юрия Ушакова в комментариях российским СМИ.

Интересно Путин пытается тянуть время по перемирию: в какую игру он заманивает Трампа в Курской области

Как идет подготовка к встрече Путина и Трампа

В комментарии пропагандистам Ушаков сказал, что телефонный разговор и встречу Путина и Трампа можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость. Но пока что ничего конкретного относительно организации встречи он сказать не смог.

Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого. Пока идут контакты на других уровнях,

– сказал помощник Путина.

Он добавил, что Россия и США продолжают поддерживать взаимные контакты, однако пока они не проходят на уровне взаимодействия между главами государств.

Стоит отметить, что Юрий Ушаков недавно вошел в команду России на переговорах с США по Украине. Ранее он сообщил журналистам, что Россия наладила диалог с нынешней администрацией США, который происходит регулярно различными способами.

К слову, помощник Путина ранее заявлял, что он поддерживает регулярные контакты с советником Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Волцом. Он подчеркнул, что между Россией и США идет "нормальный обмен мнениями, в спокойной манере".