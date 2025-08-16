Война в решающей фазе, а Путин –хитрый игрок, – Туск отреагировал на саммит на Аляске
- Дональд Туск заявил, что война России против Украины вступила в решающую фазу, и подчеркнул важность единства Запада.
- Туск прокомментировал российско-американские переговоры на Аляске.
Премьер Польши Дональд Туск заявил, что война России против Украины вступила в решающую фазу. В то же время он охарактеризовал Владимира Путина.
Он подчеркнул, что приоритетом сейчас является сохранение единства Запада. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х.
Смотрите также Путин хочет, чтобы русский стал официальным языком в Украине, и требует безопасность церквям РПЦ, – NYT
Что сказал Туск о встрече на Аляске?
Премьер Польши Дональд Туск прокомментировал российско-американские переговоры на Аляске. По его словам, война России против Украины перешла в решающую фазу. Также назвал это "игрой" за будущее Украины и безопасность всей Европы.
Сегодня еще очевиднее, что Россия уважает только сильных, а Путин в очередной раз показал себя как хитрый и безжалостный игрок,
– написал в соцсети Х.
В контексте саммита на Аляске Туск отметил, что приоритетом является сохранение единства всего Запада.
Напомним, лидеров Европы пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне 18 августа. Во время переговоров могут обсудить план прекращения войны в Украине. Трамп предлагает территориальные уступки России.
Также лидеры "коалиции желающих" обсудят планы накануне визита Зеленского в Вашингтон. Встреча будет проходить под руководством Макрона, Мерца и Стармера.