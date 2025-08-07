Уиткофф проинформирует официальных лиц Украины и НАТО о своей встрече с Путиным, – Axios
- Стив Уиткофф планирует видеоконференцию с официальными лицами из Украины и стран НАТО, чтобы проинформировать их о своей встрече с Владимиром Путиным.
- Также спецпосланник Трампа поднимет тему возможной встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также трехстороннего саммита с участием еще и Владимира Зеленского.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует 7 августа провести видеоконференцию с официальными лицами из Украины и страны НАТО. Во время разговора американский чиновник проинформирует стороны о своей встрече с Владимиром Путиным в Москве днем ранее.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Эту информацию изданию предоставили два информированных источника.
К теме "Пока это лишь съеденный чебурек": политолог рассказал о результатах визита Уиткоффа в Москву
Как Уиткофф планирует рассказать союзникам о встрече с Путиным?
Журналисты отметили, что Стив Уиткофф планирует провести видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Также спецпредставитель главы Белого дома хочет обсудить дальнейшие действия США, включая планирование возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
До этого 6 августа Трамп провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, во время которого рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а также трехстороннего саммита после с участием Зеленского.
К слову, в Белом доме отметили, что Дональд Трамп согласен встретиться с Владимиром Путиным только при условии, что тот также проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Место встречи пока не определено.
Ранее Владимир Путин заявлял, что "не против встретиться с Зеленским", но для этого, мол, должны "сложиться соответствующие условия". Местом вероятной встречи с Трампом он назвал Объединенные Арабские Эмираты.