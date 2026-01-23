Россия согласилась на трехстороннюю встречу в Абу-Даби: чем закончился разговор Уиткоффа с Путиным
- Россия согласилась на трехстороннюю встречу в Абу-Даби с представителями США и Украины.
- Также российская сторона подчеркнула необходимость решения территориального вопроса.
В Кремле ночью 23 января состоялся очередной разговор представителей Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По его итогам в Кремле уже выступили с заявлениями.
Ни о каких прорывах речи не шло, наоборот – прозвучали скорее угрозы, которые передали в российских СМИ. Однако и была анонсирована первая трехсторонняя встреча. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.
Встреча Путина с Уиткоффом 23 января: какие заявления сделали в Кремле по ее результатам?
Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 января с американцами сделал несколько заявлений. Он заверил, что разговор был конструктивный и откровенный.
Но при этом подчеркнул, что, мол, без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно. Из чего очевидно, что к какому-то общему знаменателю здесь не пришли.
Из особенно интересного: Ушаков отметил, что в Абу-Даби 23 января таки состоится заседание трехсторонней рабочей группы из представителей России, США и Украины. Это будет – если действительно будет – первое заседание в таком формате.
Уже известно, что российская переговорная группа в ближайшее время вылетит в ОАЭ. По словам Ушакова, Путин дал своим представителям "конкретные инструкции".
При этом всем, как и всегда за последние несколько лет, представитель Путина цинично подчеркивал, что Россия продолжит достигать "целей СВО". То есть продолжит военную агрессию против Украины и террор против гражданских.
Что известно о переговорах американцев с россиянами в Кремле 23 января?
22 января вечером в Кремле начались переговоры между представителями США и России относительно возможного завершения войны в Украине.
В американской делегации были спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер и новый участник – комиссар Федеральной службы закупок Джош Грюнбаум.
С российской стороны были помощник Владимира Путина Юрий Ушаков и президентский спецпосланник Кирилл Дмитриев.
Встреча длилась более 3,5 часа и закончилась примерно в 2 часа ночи 23 января. Американцы пока не комментировали ее итоги.