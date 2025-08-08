Заявление Владимира Путина о якобы готовности встретиться с президентом США прозвучало накануне дедлайна Белого дома по Украине. В то же время глава Кремля до сих пор отказывается от трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Состоится ли встреча на уровне лидеров?

Дональд Трамп ранее заявлял, что согласится на встречу с Владимиром Путиным только при условии участия в саммите Владимира Зеленского. Впрочем, впоследствии президент США несколько смягчил свою позицию.

Журналисты отмечают, что Путин объявил о готовности к переговорам с Трампом накануне дедлайна, установленного Белым домом. По словам российского президента, саммит может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Впоследствии у Дональда Трампа спросили, остается ли в силе его требование.

Это будет зависеть от него. Посмотрим, что он скажет. Очень разочарован,

– ответил американский лидер.

Корреспондент Sky News в США Дэвид Блевинс заметил, что пока сложно делать прогнозы относительно возможности встречи, ведь последние несколько дней оставили после себя немало открытых вопросов – в частности, действительно ли Россия настроена на прекращение огня и готов ли Путин сесть за стол переговоров с Зеленским.

Сейчас в Белом доме не исключают возможности проведения двусторонней или трехсторонней встречи, однако признают: перспектива прямых переговоров между Путиным и Зеленским остается неопределенной.

Между тем двое чиновников Белого дома и еще один высокопоставленный представитель администрации заявили журналистам, что вторичные санкции против России все равно должны вступить в силу в пятницу, 8 июля.