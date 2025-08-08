Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чи відбудеться зустріч на рівні лідерів?

Дональд Трамп раніше заявляв, що погодиться на зустріч із Володимиром Путіним лише за умови участі у саміті Володимира Зеленського. Втім, згодом президент США дещо пом'якшив свою позицію.

Журналісти зазначають, що Путін оголосив про готовність до переговорів із Трампом напередодні дедлайну, встановленого Білим домом. За словами російського президента, саміт може відбутися вже наступного тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Згодом у Дональда Трампа запитали, чи залишається в силі його вимога.

Це залежатиме від нього. Побачимо, що він скаже. Дуже розчарований,

– відповів американський лідер.

Кореспондент Sky News у США Девід Блевінс зауважив, що наразі складно робити прогнози щодо можливості зустрічі, адже останні кілька днів залишили по собі чимало відкритих питань – зокрема, чи справді Росія налаштована на припинення вогню і чи готовий Путін сісти за стіл переговорів із Зеленським.

Наразі в Білому домі не відкидають можливості проведення двосторонньої або тристоронньої зустрічі, однак визнають: перспектива прямих переговорів між Путіним і Зеленським залишається невизначеною.

Тим часом двоє посадовців Білого дому та ще один високопоставлений представник адміністрації заявили журналістам, що вторинні санкції проти Росії все одно мають набути чинності в п’ятницю, 8 липня.