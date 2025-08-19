Укр Рус
19 августа, 14:40
Добился желаемого: в CNN объяснили, почему Путин, вероятно, никогда не встретится с Зеленским

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • В Кремле не подтверждали готовность главы Кремля к встрече с Зеленским.
  • Издание CNN объяснило, почему встреча лидеров Украины и России, возможно, никогда не состоится.

После саммита в Белом доме ряд СМИ написали о том, что Владимир Путин якобы согласился встретиться с Владимиром Зеленским. В то же время в Москве официально это намерение российского диктатора не подтверждали.

Зеленский тем временем заявил, что Путин в разговоре с Трампом предложил провести сначала встречу Украина – Россия на уровне лидеров, а уже после нее – трехсторонний саммит с участием США, передает 24 Канал.

Что известно о готовности Путина встретиться с Зеленским?

Однако в Кремле говорят несколько иное. Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора с американским президентом Путин сказал, что "изучит возможность поднятия уровня представительства с российской и украинской сторон".

На языке Кремля это означает, что до готовности встречи глав государств еще очень далеко – и, возможно, ее не будет никогда.

Издание CNN напоминает, что российское руководство никогда не скрывало пренебрежительного отношения к Зеленскому. Оно не только регулярно ставит под сомнение легитимность украинского лидера, акцентируя внимание на переносе выборов из-за военного положения, но и в своем последнем "мирном" меморандуме требует проведения выборов в Украине до подписания окончательного мирного договора.

Путин и другие российские чиновники редко называют Зеленского по имени, предпочитая унизительный ярлык "киевский режим".

Напомним, что Владимир Зеленский в мае пригласил Путина на личную встречу в Турции. Однако тот не приехал, а прислал вместо себя делегацию, возглавляемую автором учебников по истории.

Путин уже получил то, чего хотел – двустороннюю встречу с Трампом, лидером, которого он считает равным себе. Встреча с Зеленским, в его глазах, противоречила бы его мировоззрению и целям войны,
– пишет издание.

Что известно о подготовке встречи Путина и Зеленского?

  • Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность его встречи с Путиным для урегулирования войны в Украине. Президент отмечал, что предпосылкой для такого формата переговоров должно быть прекращение огня.
  • Дональд Трамп давно мечтает о трехстороннем саммите с Зеленским и Путиным. Еще до победы на выборах президента США республиканец рассказывал об идее свести украинского и российского лидеров в одной комнате, чтобы положить конец войне.
  • 15 августа на Аляске состоялся саммит Путина и Трампа. После него американский политик повторил свое желание как можно скорее организовать встречу Зеленского и Путина.
  • 18 августа состоялась встреча Владимира Зеленского, Дональда Трампа и лидеров Европы в Белом доме. О ее ходе американский лидер рассказал главе Кремля.
  • По итогам событий в Белом доме президент Украины отметил, что готов встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий.
  • Канцлер Германии подчеркнул, что встреча глав России и Украины должна состояться в ближайшие две недели.