Після саміту у Білому домі низка ЗМІ написала про те, що Володимир Путін, буцімто, погодився зустрітися із Володимиром Зеленським. Водночас у Москві офіційно цей намір російського диктатора не підтверджували.

Зеленський тим часом заявив, що Путін у розмові із Трампом запропонував провести спершу зустріч Україна – Росія на рівні лідерів, а вже після неї – тристоронній саміт за участі США, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін готовий зустрітися із Зеленським, – Рубіо про підготовку до тристоронніх перемовин

Що відомо про готовність Путіна зустрітися із Зеленським?

Однак у Кремлі кажуть дещо інше. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови з американським президентом Путін сказав, що "вивчить можливість підняття рівня представництва з російської та української сторін".

На мові Кремля це означає, що до готовності зустрічі глав держав ще дуже далеко – і, можливо, її не буде ніколи.

Видання CNN нагадує, що російське керівництво ніколи не приховувало зневажливого ставлення до Зеленського. Воно не лише регулярно ставить під сумнів легітимність українського лідера, акцентуючи увагу на перенесенні виборів через військовий стан, але й у своєму останньому "мирному" меморандумі вимагає проведення виборів в Україні до підписання остаточного мирного договору.

Путін та інші російські чиновники рідко називають Зеленського на ім'я, віддаючи перевагу принизливому ярлику "київський режим".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у травні запросив Путіна на особисту зустріч у Туреччині. Однак той не приїхав, а надіслав замість себе делегацію, очолену автором підручників з історії.

Путін уже отримав те, чого хотів – двосторонню зустріч із Трампом, лідером, якого він вважає рівним собі. Зустріч із Зеленським, у його очах, суперечила б його світогляду та цілям війни,

– пише видання.

Що відомо про підготовку зустрічі Путіна і Зеленського?