Путин якобы дал Трампу согласие на встречу с Зеленским: подтвердили ли это в Кремле
- Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам в любом формате, но встреча на высшем уровне требует подготовки.
- Путин якобы предложил "повысить уровень глав делегаций" на переговорах с Украиной, а Трамп воспринял эту идею положительно.
В понедельник, 18 августа, в конце саммита в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Тогда российский диктатор якобы согласился на встречу с украинским президентом.
Эту информацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите
Согласился ли Путин на встречу с Зеленским?
По словам Лаврова, в Кремле якобы готовы к продолжению переговоров с Украиной в любом формате.
Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах...
– отметил министр.
Относительно разговора Путина с Трампом – именно российский диктатор якобы предложил "повысить уровень глав делегаций" на переговорах с Украиной. В то же время Лавров не уточнил, идет ли речь об уровне лидеров государств.
Более того, наряду с военными и гуманитарными вопросами Кремль желает посвятить отдельный блок рассмотрению политических аспектов урегулирования. Глава МИД убеждает, что именно эту идею Трамп воспринял положительно.
Что о встрече говорят в США?
- После телефонного разговора с Путиным Трамп заявил о подготовке трехсторонней встречи с Зеленским, однако место для этого пока не согласовано.
- Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона уже работает над организацией переговоров, а также выразил надежду на заключение соглашения.
- В Axios со ссылкой на источник предполагают – Трамп надеется провести эти переговоры до конца августа.