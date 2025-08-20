В понедельник, 18 августа, в конце саммита в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину. Тогда российский диктатор якобы согласился на встречу с украинским президентом.

Эту информацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме: все, что известно об историческом визите

Согласился ли Путин на встречу с Зеленским?

По словам Лаврова, в Кремле якобы готовы к продолжению переговоров с Украиной в любом формате.

Но, когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах...

– отметил министр.

Относительно разговора Путина с Трампом – именно российский диктатор якобы предложил "повысить уровень глав делегаций" на переговорах с Украиной. В то же время Лавров не уточнил, идет ли речь об уровне лидеров государств.

Более того, наряду с военными и гуманитарными вопросами Кремль желает посвятить отдельный блок рассмотрению политических аспектов урегулирования. Глава МИД убеждает, что именно эту идею Трамп воспринял положительно.

Что о встрече говорят в США?