Писториус объяснил, почему глава Пентагона Хегсет не приехал на "Рамштайн"

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 11 апреля физически не было министра обороны США Пита Хегсета. Впрочем, глава Пентагона присоединился онлайн.

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Хегсета физически не было на заседании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.

К теме Зеленский и Хегсет будут на заседании в формате "Рамштайн" онлайн, – Борис Писториус

Почему Хегсета физически не было на "Рамштайн"

Борис Писториус отметил, что это не вопрос приоритетов американской власти.

Это вопрос раскладов. Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков,

– заявил немецкий министр.

Также Писториус подчеркнул, самое важное, что глава Пентагона принял участие, обратился к аудитории с "интересными и корректными оценками", относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше.

Чиновник добавил, в ближайшие недели будет видно, что будет с американским участием и поддержкой.

