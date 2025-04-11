Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Хегсета физически не было на заседании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.

К теме Зеленский и Хегсет будут на заседании в формате "Рамштайн" онлайн, – Борис Писториус

Почему Хегсета физически не было на "Рамштайн"

Борис Писториус отметил, что это не вопрос приоритетов американской власти.

Это вопрос раскладов. Насколько я знаю, он только что вернулся из многодневного турне по миру, и у нас тоже были и другие министры, которые тоже не присутствовали из-за их графиков,

– заявил немецкий министр.

Также Писториус подчеркнул, самое важное, что глава Пентагона принял участие, обратился к аудитории с "интересными и корректными оценками", относительно того, что европейцы делают в течение этого года и делали раньше.

Чиновник добавил, в ближайшие недели будет видно, что будет с американским участием и поддержкой.

