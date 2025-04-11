Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, чому Гегсета фізично не було на засіданні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

До теми Зеленський і Гегсет будуть на засіданні у форматі "Рамштайн" онлайн, – Борис Пісторіус

Чому Гегсета фізично не було на "Рамштайні"

Борис Пісторіус наголосив, що це не питання пріоритетів американської влади.

Це питання розкладів. Наскільки я знаю, він щойно повернувся з кількаденного турне по світу, і у нас теж були й інші міністри, які теж не були присутні через їхні графіки,

– заявив німецький міністр.

Також Пісторіус підкреслив, найважливіше, що очільник Пентагону взяв участь, звернувся до аудиторії з "цікавими та коректними оцінками", щодо того, що європейці роблять впродовж цього року і робили раніше.

Посадовець додав, у найближчі тижні буде видно, що буде з американською участю та підтримкою.

