Намеренно выбрали время: эксперт сказал, какой сигнал Китай и Россия послали США

Встреча министров обороны России и Китая состоялась именно тогда, когда США активизировали дипломатические контакты вокруг Ирана и отправили свою делегацию на переговоры в Пакистан. Поэтому российско-китайский контакт в военной плоскости выглядит не случайным и имеет значение шире, чем просто двустороннее сотрудничество.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, что Москва и Пекин этой встречей пытались показать сохранение тесного союза. По его словам, этот сигнал был адресован и Вашингтону, и союзникам США, и всем, кто следит за новыми раскладами вокруг Ирана и более широкой геополитики.

Смотрите также ВСУ имеют 2 продвижения в Донецкой области, а россияне – дедлайн до 30 апреля: обзор фронта от ISW

Почему встреча России и Китая состоялась именно сейчас?

Встреча российского и китайского министров обороны совпала с моментом, когда США отправили в Пакистан Кушнера и Уиткоффа для переговоров по Ирану. Поэтому этот контакт Москва и Пекин использовали не как обычное двустороннее событие, а как публичный жест в более широкой геополитической игре.

"Очень вовремя", конечно, в кавычках, эта встреча подошла под тот момент, когда американцы присылают свою делегацию в Пакистан, чтобы провести переговоры по Ирану,

– сказал Краев.

Речь шла не только о демонстрации контакта между Москвой и Пекином. Обоим было важно показать, что они и дальше держат связь и не отходят от общей линии, а также дать сигнал, что их интерес к иранскому направлению никуда не исчез.

Они должны показать и Соединенным Штатам, и союзникам США, что их сотрудничество до сих пор здесь, их поддержка до сих пор здесь,

– отметил эксперт.

Напрямую подчеркивать близость с Тегераном им сейчас невыгодно, потому что это выглядело бы слишком откровенно. Зато через такую встречу они показали и Вашингтону, и его партнерам, что эта связка дальше работает.

Что Москва хотела доказать этой встречей?

Для России это была возможность показать, что Китай не дистанцируется от нее даже в момент, когда США пытаются влиять на переговоры вокруг Ирана и более широкие процессы безопасности. Для Пекина такой формат тоже удобен, потому что он позволяет продемонстрировать поддержку Москвы без прямого публичного сближения с иранским режимом.

Россияне показали, что Китай до сих пор с ними на одной ноге и что их милитаристское сотрудничество, а оттуда соответственно и политическое, и экономическое, оно до сих пор имеется,

– сказал Краев.

Этим Москва также пыталась ответить на заявления Дональда Трампа и показать, что несмотря на действия США и Европы ее союз с Пекином не рассыпается. России было важно, чтобы это событие восприняли как подтверждение: она и дальше может рассчитывать на Китай не только в военных вопросах.

Ось зла хочет показать, что что бы ни делал Трамп, что бы ни пытались сделать европейцы, они якобы до сих пор в силе, они до сих пор в контакте и у них все до сих пор достаточно хорошо,

– подчеркнул эксперт.

Россия использовала сам момент встречи как выгодный политический сигнал. Пекин, в свою очередь, показал, что не спешит ослаблять этот контакт, даже когда Вашингтон пытается переиграть ситуацию на другом направлении.

К слову! Путин готовит новый визит в Китай на фоне попыток показать, что связь Москвы и Пекина остается прочной. Эксперты предполагают, что для Кремля эта поездка важна не только из-за энергетики и продвижения "Силы Сибири 2", но и как политическая демонстрация: Россия хочет показать, что не находится в изоляции, пока США и Европа не выглядят едиными.

Что известно о Китае, России и новой дипломатической игре вокруг США

Пекин внимательно следит за состоянием России и не хочет потерять над ней влияние. На фоне визита китайского министра обороны в Москву в Украине обращают внимание, что Китай уже видит ослабление российских позиций и технологическое отставание России в войне. Именно поэтому Пекин пытается удержать Москву в орбите своей зависимости.

США отменили поездку делегации в Пакистан для переговоров с Ираном. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не видит смысла в таком визите, потому что считает себя более сильной стороной и ждет инициативы от Тегерана.

Трамп собирается на переговоры с Си Цзиньпином без очевидных внешнеполитических "козырей". Политологи отмечают, что Китай видит не силу, а непоследовательность американского президента, который не достиг желаемого результата в Иране и поссорился с частью союзников. Из-за этого переговоры с Пекином для Вашингтона могут оказаться значительно более сложными, чем планировалось ранее.