Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись на двух направлениях.

Где Силы обороны имели успех?

Украинские силы недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры, опубликованные 23 апреля, свидетельствуют, что Силы обороны продвинулись на восток от Константиновки.

Другие кадры, опубликованные в тот же день, демонстрируют удар российских сил по украинской позиции в южной части Константиновки – в районе, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

Обратите внимание! Командир украинского подразделения, действующего на Константиновском направлении, заявил 24 апреля, что захватчики постоянно проводят пехотные и бронетанковые атаки и приоритетно применяют управляемые авиабомбы, которыми уничтожают украинские позиции перед штурмом.

Также Силы обороны недавно продвинулись и осуществили контратаки на Покровском направлении.

Геолоцированные кадры за 24 апреля показывают украинские силы в западной части Родинского (на север от Покровска). Один российский военный блогер заявил, что Силы обороны продолжают действовать в Родинском в значительном количестве.

Важно! Оккупанты продолжают проводить инфильтрации и штурмовые операции на Покровском направлении, в частности с середины апреля атакуют большими моторизованными группами. Враг использует квадроциклы и мотоциклы. Захватчики предпочитают мотоциклетные штурмы из-за их маневренности, а также потому, что украинским силам трудно поражать такие мобильные группы.

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Запорожье

Один российский военный блогер признал, что украинские силы сохраняют контроль над северной частью Степногорска (на запад от Орехова). Геолоцированные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают удары российских сил по украинским позициям в северной части Магданиловки (северо-западнее Орехова) – в районе, где оккупанты ранее заявляли о своем контроле.

Харьковская область

Захватчики пытаются продвинуться вдоль международной границы к северо-востоку от Харькова. Украинский 16-й армейский корпус сообщил 24 апреля, что подразделения российского 12-го стрелкового батальона 69-й мотострелковой дивизии атакуют из Дегтярного и Нестерного в направлении Землянок (все населенные пункты – на северо-восток от Харькова) с целью захватить Землянки до 30 апреля.

16-й армейский корпус сообщил, что российские силы пытаются пересечь границу малыми штурмовыми группами, чтобы продвинуться к этому населенному пункту.

Оккупанты также проводили инфильтрационные миссии в Купянске и вокруг него. Геолоцированные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают удары украинских сил по российским позициям в северной части Купянска и в восточной части Купянска-Узлового.

Сумская область

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что оккупанты начали новое наступление на юго-восток от города Сумы в направлении Новодмитровки и Таратутино после почти двухмесячной паузы (примерно с февраля 2026 года).

Зачем враг активизировался на Сумщине?

Эксперт Иван Ступак, бывший сотрудник СБУ, заявил, что сейчас одним из проблемных участков фронта является Сумщина. Под контролем россиян находится почти 350 квадратных километров области.

По его словам, сил оккупантов там немного – около 100 военных, преимущественно из подразделения "Ахмат", которым удалось инфильтроваться. Ступак объяснил, что Россия не имеет ресурсов для окружения Сум. Главная цель врага – отвлечь внимание Генштаба Украины, заставить перебрасывать туда людей и технику с других направлений и ослабить важные участки фронта.

Приоритетным направлением для наступления России эксперт назвал Донецкую область, в частности район Константиновки, Покровска и Мирнограда. По его словам, туда перебросили около 20 тысяч российских резервистов – это треть имеющихся резервов. Поэтому Константиновка, Краматорск и Славянск подвергаются мощным ударам управляемыми авиабомбами (КАБами).