Геополитика Россия В России заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова "не было"
21 октября, 11:14
2

В России заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова "не было"

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Заместитель министра иностранных дел России опроверг сообщения о возможной встрече Лаврова и Рубио.
  • Рябков отметил, что встреча требует подготовки и не может быть отложена, если не было договоренности.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг сообщения западных СМИ о возможной встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Что заявили в России?

Комментируя сообщения западных СМИ об "отложенной встрече" Сергея Лаврова и Марко Рубио, Сергей Рябков заявил, что якобы "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". Он также добавил, что соответствующая встреча требует подготовки.

В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщает, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться вскоре в Будапеште.

Что этому предшествовало?

  • Госдеп США 20 октября сообщил, что Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавром, во время которого обсудили следующие шаги взаимодействия между странами.

  • Позже в CNN отметили, что Рубио "подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования" войны.

  • Отметим, что в предыдущий раз Лавров и Рубио виделись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Встреча длилась около часа. Тогда Рубио повторил призыв Трампа к прекращению войны.