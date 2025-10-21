В России заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова "не было"
- Заместитель министра иностранных дел России опроверг сообщения о возможной встрече Лаврова и Рубио.
- Рябков отметил, что встреча требует подготовки и не может быть отложена, если не было договоренности.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг сообщения западных СМИ о возможной встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".
Что заявили в России?
Комментируя сообщения западных СМИ об "отложенной встрече" Сергея Лаврова и Марко Рубио, Сергей Рябков заявил, что якобы "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". Он также добавил, что соответствующая встреча требует подготовки.
В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщает, что российские дипломаты "серьезно и глубоко" готовятся к встрече президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться вскоре в Будапеште.
Что этому предшествовало?
Госдеп США 20 октября сообщил, что Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавром, во время которого обсудили следующие шаги взаимодействия между странами.
Позже в CNN отметили, что Рубио "подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования" войны.
Отметим, что в предыдущий раз Лавров и Рубио виделись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября. Встреча длилась около часа. Тогда Рубио повторил призыв Трампа к прекращению войны.