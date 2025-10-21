У Росії заявили, що домовленості щодо зустрічі Рубіо і Лаврова "не було"
- Заступник міністра закордонних справ Росії спростував повідомлення про можливу зустріч Лаврова і Рубіо.
- Рябков зазначив, що зустріч потребує підготовки та не може бути відкладена, якщо не було домовленості.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував повідомлення західних ЗМІ про можливу зустріч Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо.
Про це повідомляє 24 Канал
Що заявили у Росії?
Коментуючи повідомлення західних ЗМІ про "відкладену зустріч" Сергія Лаврова і Марко Рубіо, Сергій Рябков заявив, що нібито "не можна відкласти те, про що не було домовленості". Він також додав, що відповідна зустріч потребує підготовки.
Водночас речниця російського МЗС Марія Захарова повідомляє, що російські дипломати "серйозно й глибоко" готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися невдовзі у Будапешті.
Що цьому передувало?
Держдеп США 20 жовтня повідомив, що Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавром, під час якої обговорили наступні кроки взаємодії між країнами.
Пізніше у CNN зазначили, що Рубіо "наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання" війни.
Зазначимо, що попереднього разу Лавров і Рубіо бачилися на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН 24 вересня. Зустріч тривала близько години. Тоді Рубіо повторив заклик Трампа до припинення війни.