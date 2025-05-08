Война в Украине стала главной темой встречи Трампа и Карни, –СМИ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили войну в Украине во время встречи в Вашингтоне. Тема российской агрессии стала одной из ключевых в диалоге двух лидеров.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CBC News. Война в Украине стала одной из ключевых тем обсуждения на личной встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни, которая состоялась в Вашингтоне.

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Война в Украине была в фокусе разговора Трампа и Карни

Трамп хотел услышать позицию нового главы Канады относительно крупнейших глобальных вызовов – в частности, российско-украинской войны, ситуации в Иране и геополитического напряжения с Китаем.

Несмотря на то, что канадская делегация была обеспокоена вероятным введением карательных пошлин и заявлениями о 51-м штате, Трамп был настроен на разговор о внешней политике.

Он пригласил Карни на обед, чтобы поделиться своими видениями относительно глобальной безопасности и выполнения предвыборных обещаний, среди которых –прекращения войны в Украине и сдерживания ядерных амбиций Ирана.

СМИ отмечают, что решение этих вопросов оказалось особенно сложной задачей для нынешней американской администрации. В то же время в Белом доме рассматривают позицию Карни как такую, что может помочь в формировании стратегии Вашингтона по этим конфликтам.

Во время встречи лидеры также коснулись ситуации на Ближнем Востоке – в частности в Израиле, Газе и Йемене, где продолжаются боевые действия с участием хуситов. По мнению источников, факт, что Трамп стремился услышать мнение Карни по таким вопросам, свидетельствует об уважении к нему и признании его важным игроком на международной арене.