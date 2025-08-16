Трамп поделился своими впечатлениями о саммите с Путиным 15 августа на Аляске. Похоже, ему понравилась лесть российского диктатора во время пресс-конференции.

Что именно сказал Путин Трампу?

Трамп рассказал, что именно понравилось ему среди того, что говорил кремлевский диктатор.

Я был очень рад услышать, как он сказал, что если бы я был президентом, войны бы никогда не было,

– сказал президент США.

Сам Трамп, к слову, часто повторяет этот тезис.

В то же время журналист поинтересовался, что именно имел в виду американский президент, когда говорил, что есть один большой вопрос, в котором он с Путиным не согласен. Но тот решил этого не озвучивать публично.

"Я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то другой все равно обнародует его, они сами догадаются", – сказал Трамп.

К слову, СМИ также заметили, что Трамп приветствовал Путина гораздо теплее, чем Зеленского в феврале в Белом доме.