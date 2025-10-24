Турция готова в любой момент принять переговоры Трампа и Путина, – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять у себя переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Это, по его словам возможно "в любой момент".

Он добавил, что Турция отстаивала диалог с самого начала и заявляла о возможности справедливого мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hürriyet.

Что Эрдоган заявил о возможности проведения встречи Трампа и Путина в Турции?

Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу (Трампа и Путина – 24 Канал). Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог,

– подчеркнул Эрдоган.

Он напомнил, что Турция с начала войны выступала за диалог и подчеркивала важность достижения справедливого мира.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара поддерживает хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, благодаря чему получила доверие обеих сторон.

"Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию на благо человечества", – подытожил турецкий президент.

