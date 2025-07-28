В Кремле сделали заявление относительно потенциальной встречи Трампа и Путина.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков не исключил, что встреча главы Кремля и американского президента Дональда Трампа может состояться в Китае.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют Пескова.

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Что заявил Песков о потенциальной встрече Трампа и Путина?

Приспешник Путина Песков утверждает, что "никаких конкретных действий" по подготовке такой встречи не ведется.

Так, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай). Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе,

– сказал Песков в понедельник, 28 июля, пропагандистам росСМИ.

Кроме этого, спикер Кремля добавил, что никакой подготовки на данном этапе не ведется и пока нет согласованных контактов.

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К слову, Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован Путиным" и собирается сократить 50-дневный срок на решение по мирному соглашению с Украиной.