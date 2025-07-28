Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які цитують Пєскова.

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Що заявив Пєсков про потенційну зустріч Трампа та Путіна?

Посіпака Путіна Пєсков стверджує, що "жодних конкретних дій" щодо підготовки такої зустрічі не ведеться.

Так, Путін сам говорив, що він готується до такого візиту (до Китаю). Якщо так вийде, що президент США ухвалить рішення теж відвідати Китай у ці ж дати, то, звісно, таку зустріч не можна теоретично виключати, якщо глави держав опиняться в одному місті,

– сказав Пєсков у понеділок, 28 липня, пропагандистам росЗМІ.

Крім цього, речник Кремля додав, що ніякої підготовки на даному етапі не ведеться і поки немає узгоджених контактів.

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До слова, Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований Путіним" і збирається скоротити 50-денний термін на рішення щодо мирної угоди з Україною.