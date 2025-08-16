Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Они достигли определенных договоренностей, однако важно, чтобы это имело положительный результат для Украины.

Американский лидер заявил, что доволен встречей с кремлевским диктатором, однако если Путин все же не согласится на прекращение огня, то Трамп должен ввести жесткие санкции против России. Исследователь геостратегии, основатель Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий рассказал 24 Каналу, что Кремль, возможно, хитростью планирует получить для себя определенные оперативные преимущества.

Почему Трампу придется надавить на Путина?

Олег Магалецкий отметил, что Трамп уже попробовал все возможные методы умиротворения главного террориста современности. Если это не будет иметь никакого положительного результата, то президент США, возможно, поймет, что другого пути нет – только санкции, вторичные ограничения, эмбарго и максимальная поддержка Украины.

Если за 2 – 3 недели не будет достигнуто реального прекращения огня, хотя бы временного на земле, в небе и в море, то мы увидим в сентябре, что 47-й президент Соединенных Штатов Америки действует так, как и должен,

– сказал он.

Поддержка Украины является очень важной, ведь наше государство борется не только за свою независимость, но и евроатлантические ценности. Поэтому задача США наказать Россию, которая начала и продолжает войну с максимально империалистических соображений.

Поэтому от встречи на Аляске есть определенный позитив, ведь она ставит Путина перед выбором – прекращать активные боевые действия или же, если он этого не сделает, то Трампу придется выполнить свои обещания по максимально сильным экономическим санкциям против России,

– отметил Олег Магалецкий.

Отметим, европейские лидеры положительно оценили переговоры Трампа и Путина на Аляске. Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что американский президент действительно приближает мир в Украине и делает много для прекращения войны. Он отметил, что к дальнейшим переговорам обязательно должен присоединиться Зеленский, а Европа вместе с США готовы предоставить Украине гарантии безопасности и усиливать санкции против России.