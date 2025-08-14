Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он отметил, что "плохая" встреча завершится очень быстро.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время пресс-конференции 14 августа.

Трамп оценил шансы на мир и возможный провал

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Во время пресс-конференции он заявил, что в случае "плохой" встречи она завершится очень быстро, а если будет "хорошей", есть шанс на мир в близком будущем.

Трамп добавил, что его цель – достичь договоренностей, которые помогут уменьшить конфликты и способствовать мирному решению проблем. Он также отметил важность прямого диалога с российским лидером, подчеркнув, что результат встречи зависит от позиций обеих сторон.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске, и президент США оценивает шансы на провал в 25%.

Трамп назвал этот саммит подготовкой ко второй встрече с Владимиром Зеленским для достижения соглашения о прекращении войны.