В августе президент США Дональд Трамп прибыл на Аляску с намерением договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Однако вместо компромисса российский лидер отверг его инициативу и начал читать длинную историческую лекцию.

Теплота между лидерами исчезла, как только начался разговор за закрытыми дверями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Как на самом деле прошла встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже?

Во время разговора, где присутствовали лишь несколько советников, Путин отказался принять предложение США об ослаблении санкций в обмен на прекращение огня. Он настаивал, что война может завершиться только после капитуляции Украины и передачи России большей части территории Донецкой области.

Далее российский президент начал длительный монолог об "общей истории" с Украиной, вспомнив средневековых правителей – Рюрика, Ярослава Мудрого и гетмана Богдана Хмельницкого. Он часто цитирует их, чтобы подтвердить свое утверждение о том, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

Трамп, по данным источников, неоднократно повышал голос и даже пригрозил покинуть переговоры. В итоге он досрочно завершил встречу и отменил совместный обед, где делегации должны были обсуждать экономическое сотрудничество.

После этого американский президент заявил о "замечательном и успешном дне на Аляске", что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах. Это побудило президента Украины Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров отправиться в Вашингтон, чтобы убедить Белый дом остаться на стороне Украины.

Несмотря на это, в Белом доме официально назвали переговоры "продуктивными". По словам американского чиновника, любая возможность лучше понять позицию России считается "полезной" для дальнейших действий Вашингтона.

О чем Трамп недавно говорил с Путиным по телефону?