Зустріч з Путіним на Алясці пройшла не так успішно, як це описував Трамп, – Financial Times
- Президент США Трамп на зустрічі з Путіним на Алясці не зміг досягти домовленості щодо припинення війни в Україні, оскільки Путін відкинув його пропозицію про послаблення санкцій.
- Після неуспішної зустрічі, Трамп достроково завершив переговори, заявивши про "чудовий день", що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях, і спонукало лідерів вирушити до Вашингтона.
У серпні президент США Дональд Трамп прибув на Аляску з наміром домовитися з Володимиром Путіним про припинення війни в Україні. Проте замість компромісу російський лідер відкинув його ініціативу й почав читати довгу історичну лекцію.
Теплота між лідерами зникла, як тільки почалася розмова за закритими дверима. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Як насправді минула зустріч між Трампом та Путіним в Анкориджі?
Під час розмови, де були присутні лише кілька радників, Путін відмовився прийняти пропозицію США про послаблення санкцій в обмін на припинення вогню. Він наполягав, що війна може завершитися лише після капітуляції України та передачі Росії більшої частини території Донеччини.
Далі російський президент почав тривалий монолог про "спільну історію" з Україною, згадавши середньовічних правителів – Рюрика, Ярослава Мудрого та гетьмана Богдана Хмельницького. Він часто цитує їх, щоб підтвердити своє твердження про те, що українці та росіяни буцімто є одним народом.
Трамп, за даними джерел, неодноразово підвищував голос і навіть пригрозив залишити переговори. У підсумку він достроково завершив зустріч і скасував спільний обід, де делегації мали обговорювати економічну співпрацю.
Після цього американський президент заявив про "чудовий та успішний день на Алясці", що викликало занепокоєння в Києві та європейських столицях. Це спонукало президента України Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів вирушити до Вашингтона, щоб переконати Білий дім залишитися на боці України.
Попри це, у Білому домі офіційно назвали переговори "продуктивними". За словами американського чиновника, будь-яка можливість краще зрозуміти позицію Росії вважається "корисною" для подальших дій Вашингтона.
Про що Трамп нещодавно говорив з Путіним телефоном?
Трамп і Путін провели телефонну розмову 16 жовтня. У Білому домі назвали її продуктивною. Вона тривала близько 2 годин.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Трамп також підтвердив, що Путін просив його не надавати Україні ракети Tomahawk. Президент США зрештою заявив, що не варто виснажувати арсенал країни заради інших.