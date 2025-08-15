15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. В Кремле рассказали, сколько могут длиться переговоры лидеров.

Предварительно саммит политиков должен начаться в 22:00 по киевскому времени. В 18:00 СМИ сообщали о вылете самолета с Путиным в Аляску из Магадана, передает 24 Канал.

Сколько времени займет встреча Путина и Трампа?

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут продолжаться минимум 6 – 7 часов. Также он уточнил, что встреча лидеров тет-на-тет состоится при участии помощников.

Ожидается, что по итогам переговоров политики могут дать совместную пресс-конференцию. В США также не исключат, что Дональд Трамп досрочно покинет саммит с Путиным, если увидит, что тот несерьезно настроен на мир.

Заметим, что ранее в Кремле был раскрыт состав российской делегации на саммите в Аляске. В нее вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Кирилл Дмитриев и Антон Силуанов.

Тем временем США на встрече Трампа и Путина будут представлять: