Сколько продлятся переговоры Путина и Трампа: Песков ответил
- Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске 15 августа.
- Дмитрий Песков сказал, сколько могут продолжаться переговоры политиков.
15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на Аляске, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. В Кремле рассказали, сколько могут длиться переговоры лидеров.
Предварительно саммит политиков должен начаться в 22:00 по киевскому времени. В 18:00 СМИ сообщали о вылете самолета с Путиным в Аляску из Магадана, передает 24 Канал.
Смотрите также "Убедит, что Украина – это угроза": WSJ раскрыло, как Путин может очаровать Трампа
Сколько времени займет встреча Путина и Трампа?
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут продолжаться минимум 6 – 7 часов. Также он уточнил, что встреча лидеров тет-на-тет состоится при участии помощников.
Ожидается, что по итогам переговоров политики могут дать совместную пресс-конференцию. В США также не исключат, что Дональд Трамп досрочно покинет саммит с Путиным, если увидит, что тот несерьезно настроен на мир.
Заметим, что ранее в Кремле был раскрыт состав российской делегации на саммите в Аляске. В нее вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Кирилл Дмитриев и Антон Силуанов.
Тем временем США на встрече Трампа и Путина будут представлять:
- госсекретарь Марко Рубио;
- министр финансов Скотт Бессент;
- министр торговли Говард Лутник;
- специальный посланник Стив Виткофф;
- пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт;
- директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
- руководитель аппарата Сьюзи Уайлз;
- заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.