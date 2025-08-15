15 серпня Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на Алясці, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. У Кремлі розповіли, скільки можуть тривати переговори лідерів.

Попередньо, саміт політиків має розпочатися о 22:00 за київським часом. О 18:00 ЗМІ повідомляли про виліт літака з Путіним до Аляски з Магадану, передає 24 Канал.

Скільки часу займе зустріч Путіна і Трампа?

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що перемовини очільника Кремля із президентом США можуть тривати 6 – 7 годин. Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участі помічників.

Очікується, що за підсумками переговорів політики можуть дати спільну пресконференцію. У США також не виключать, що Дональд Трамп достроково покине саміт із Путіним, якщо побачить, що той несерйозно налаштований на мир.

Зауважимо, що раніше у Кремлі розкрили склад російської делегації на саміті в Алясці. До неї увійшли Сергій Лавров, Юрій Ушаков, Андрій Бєлоусов, Кирило Дмитрієв та Антон Сілуанов.

Тим часом США на зустрічі Трампа і Путіна представлятимуть: