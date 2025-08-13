В ходе разговора с европейскими лидерами Трамп согласовал с ними "красные линии" на переговорах с Путиным на Аляске. Лидеры стран не будут говорить об обмене территориями.

Переговоры будут касаться только прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным будет прекращение огня в Украине, – Мерц

Какие "красные линии" Трамп согласовал с партнерами?

Трамп провел разговор с Зеленским и европейскими лидерами накануне своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, президент США согласился, что 15 августа он с Путиным не будет обсуждать обмен территориями. Речь будет идти только о прекращении огня.

Напомним, Дональд Трамп предупредил о "очень серьезных последствиях" для Путина, если тот не согласится остановить войну. У лидера Соединенных Штатов уточнили, какие это могут быть последствия, в частности санкции, однако подробностями он не поделился.

К слову, Дональд Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после первой встречи на Аляске. Она состоится в случае какого-то прогресса в его разговоре с Путиным.