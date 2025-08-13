Трамп погодив з Європою "червоні лінії" перед самітом з Путіним, – WSJ
- Трамп погодився з європейськими лідерами не обговорювати обмін територіями на зустрічі з Путіним, зосередившись на припиненні вогню.
- Трамп попередив про серйозні наслідки для Путіна, якщо той не погодиться зупинити війну, зокрема можливі санкції.
У ході розмови з європейськими лідерами Трамп погодив з ними "червоні лінії" на переговорах з Путіним на Алясці. Лідери країн не будуть говорити про обмін територіями.
Переговори стосуватимуться лише припинення вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Які "червоні лінії" Трамп погодив з партнерами?
Трамп провів розмову із Зеленським та європейськими лідерами напередодні своєї зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним.
Так, президент США погодився, що 15 серпня він з Путіним не обговорюватиме обмін територіями. Мова буде йти лише про припинення вогню.
Нагадаємо, Дональд Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки" для Путіна, якщо той не погодиться зупинити війну. У лідера Сполучених Штатів уточнили, які це можуть бути наслідки, зокрема санкції, проте подробицями він не поділився.
До слова, Дональд Трамп планує провести тристоронні переговори з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським після першої зустрічі на Алясці. Вона відбудеться у разі якогось прогресу у його розмові з Путіним.