Атака на детсад в Харькове побудила Трампа отменить встречу с Путиным, – CNN

Запланированная встреча американского и российского президентов пока под вопросом. В СМИ предполагают, что ключевой причиной радикального решения Трампа об отмене саммита в Угощине стал удар россиян по детскому саду в Харькове.

К тому же позиция Владимира Путина не изменилась с момента встречи на Аляске. Об этом информирует CNN, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина и Европа готовят план окончания войны из 12 пунктов, – Bloomberg

Что заставило Трампа отменить встречу с Путиным?

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, был настолько оптимистичным относительно прогресса в переговорах, что анонсировал личную встречу в Будапеште.

На заявление американского лидера тогда одобрительно отреагировал Виктор Орбан, объявляя о готовности принимать саммит в Венгрии. Стороны начали обсуждать основные организационные вопросы. В частности происходили консультации между Марко Рубио и Сергеем Лавровым.

Однако через 5 дней саммит отменили, зато Вашингтон ввел новые санкции против Москвы.

Это просто не чувствовалось правильным,

– объяснил Трамп, добавив, что переговоры "не ведут никуда".

По данным источников в Белом доме, еще одной из причин стал вывод американской стороны, что позиция Путина о прекращении войны в Украине не изменилась со времени их последней встречи на авиабазе в Анкоридже.

Россия продолжала наносить удары по гражданским объектам в Украине, выдвигала максималистские требования к Киеву и отказывалась от немедленного прекращения огня.

Обратите внимание! В CNN отмечают, что критическим толчком стал российский удар по детскому саду в Харькове 22 октября, где погиб коммунальщик, еще семь человек пострадали из-за атаки оккупантов.

Кроме того, президента вдохновил успех в Газе, где жесткая позиция в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху привела к перемирию.

Жесткость приводит к действиям,

– заявил глава Белого дома.

На его решение также повлияло давление от союзников в Конгрессе, в частности сенатора Линдси Грэма и лидера большинства Джона Тьюна, которые призвали к санкциям для принуждения Путина к переговорам.

В итоге, Трамп одобрил ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла". Это удивило даже советников в Белом доме, ведь Трамп месяцами избегал эскалации, опасаясь оттолкнуть Москву от стола переговоров.

В то же время европейские союзники Трампа, включая генсека НАТО Марка Рютте, одобрительно отреагировали на такой шаг, тогда как Путин осудил его как "неконструктивный".

Возможны ли переговоры между США и Россией?