"Неблагодарные тунеядцы": медиа узнали, как Трамп жаловался Рютте на НАТО

Президент США Дональд Трамп 8 апреля провел напряженные закрытые переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. Во время встречи речь шла, в частности о войне на Ближнем Востоке.

Источники издания Politico рассказали, в чем Трамп обвинял Альянс во время встречи с Рютте.

Как Трамп жаловался генсеку НАТО?

Как сообщили информированные о переговорах лица, американский президент не упустил возможности выразить свое разочарование из-за отказа Европы участвовать в противостоянии против Ирана.

Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошной тирадой оскорблений. Трамп судя по всему, угрожал сделать что угодно,

– высказался один чиновник.

При этом глава Белого дома намекал и на варианты возможной мести, однако не вдавался в подробности.

Сообщается также, что Дональд Трамп вел себя так, будто он ожидает от союзников конкретных действий для открытия Ормузского пролива, но собственных требований не выдвигает.

Не забыл президент США упомянуть и о своих планах на аннексию Гренландии.

Другой источник также сообщил, что на самом деле визит Рютте в Вашингтон и переговоры с Трампом были своевременными, ведь якобы позволили последнему "выпустить пар".

Кроме того, лидер США жаловался и на то, что некоторые страны НАТО запретили американским самолетам использовать военные базы на их территории. Сам же президент считает, что существуют они, мол, сугубо благодаря щедрости Америки.

Чиновник добавил, что это подтвердило мнение Трампа о европейцах как "неблагодарных" тунеядцев, которые полагаются на поддержку Штатов, но ничего не могут предложить взамен.

Со своей стороны, Марк Рютте, убежден, как утверждает один из дипломатов Альянса, что именно от его умения успокаивать Трампа зависит способность НАТО поддерживать Украину в войне против России.

"Внимание сосредоточено на том, что лучше всего для Украины. Если Марк едет туда и дает президенту возможность высказаться, это снимает часть давления, и если это означает, что США будут продолжать продавать оружие Украине и продолжать делиться разведывательными данными, то он принимает правильные решения. Какими бы ни были смущающие публичные лести, это небольшая цена, которую приходится платить", – говорится в материале со ссылкой на источник.

К слову, генсек НАТО на днях заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс пока не является актуальным из-за позиции США, Германии, Словакии и Венгрии.

При этом пресс-секретарь Альянса Эллисон Гарт отметила, что разговор был очень "откровенным" и "конструктивным", хотя Рютте и почувствовал разочарование президента США из-за позиции партнеров.

