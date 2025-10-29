Укр Рус
Геополитика Китай Не виделись 6 лет и могут остановить войну: Трамп и Си встретятся уже в четверг
29 октября, 19:29
4

Не виделись 6 лет и могут остановить войну: Трамп и Си встретятся уже в четверг

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в четверг, 30 октября, на саммите АТЭС в Сеуле.
  • В Украине ожидают, что встреча может ускорить окончание войны.

Мир ждет встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг, 30 октября. Для Украины она должна стать судьбоносной, ведь именно Си может надавить на Путина, чтобы тот завершил войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что говорит Трамп о предстоящей встрече с Си 30 октября?

Президент США полон оптимизма. В последний раз он виделся с лидером Китая в 2019 году. В этом году они несколько раз говорили по телефону, а встречу запланировали на утро четверга – вероятно, это будет по сеульскому времени, то есть в ночь на 30 октября по Киеву.

Это произойдет на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Лидеры увидятся на нейтральной территории – в Сеуле в Южной Корее. Хотя летом говорилось даже о встрече в США или КНР.

Трамп говорит, что "будет что-то очень удовлетворительное".

Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты, 
– цитируют его СМИ.

Президент США надеется "решить много проблем" и думает, что получит очень хороший результат как для Америки, так и для мира. Но не уверен, будут ли говорить о Тайване.

Трамп заверил, что американская сторона хорошо готовится к разговору с китайцами.

МИД Китая подтвердил встречу. Там отметили, что обсудят отношения между США и Китаем и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

"Пекин также призвал Вашингтон принять меры для поддержания стабильности цепей поставок и заявил, что открыт к расширению сотрудничества с США по фентанилу. Ранее Трамп заявил, что ожидает снижения тарифов, введенных США на китайские товары из-за кризиса с фентанилом", – пишет Bloomberg.

Справка. Фентанил – наркотик, который производят в других странах, в частности Китае, и поставляют в США, где он очень популярен.

Накануне визита Трампа в Сеул Китай возобновил закупки американской сои, что является положительным знаком.

Интересно! Были предположения, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном. В Южной Корее прокомментировали: на этот раз такая встреча не состоится, но там надеются на "новую волну мира на Корейском полуострове".

Может ли встреча Трампа и Си завершить войну?

  • Такие надежды есть. По крайней мере об этом говорил сам Трамп, когда понял, что Путин не хочет прекращать агрессию. В целом идея надавить на россиян через Китай хорошая, но эксперты не считают, что она сработает.

  • Аналитики, с которыми говорило BBC, уверены, что уступки будут минимальными, а у Китая больше козырей. Вряд ли Си согласится перестать закупать российскую нефть или поддерживать оккупантов оружием.

  • Кстати, есть информация, что Китай систематически вредит украинским производителям дронов, перекрывая им кислород. Речь идет об ограничении экспорта компонентов беспилотников.

  • В разговоре с 24 Каналом разные эксперты высказали разные мнения, о чем подробно можно прочитать в этом материале. Общее мнение таково: если какой-то прогресс в завершении войны и будет, то очень постепенный.