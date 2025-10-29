Не виделись 6 лет и могут остановить войну: Трамп и Си встретятся уже в четверг
- Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретятся в четверг, 30 октября, на саммите АТЭС в Сеуле.
- В Украине ожидают, что встреча может ускорить окончание войны.
Мир ждет встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг, 30 октября. Для Украины она должна стать судьбоносной, ведь именно Си может надавить на Путина, чтобы тот завершил войну.
Что говорит Трамп о предстоящей встрече с Си 30 октября?
Президент США полон оптимизма. В последний раз он виделся с лидером Китая в 2019 году. В этом году они несколько раз говорили по телефону, а встречу запланировали на утро четверга – вероятно, это будет по сеульскому времени, то есть в ночь на 30 октября по Киеву.
Это произойдет на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Лидеры увидятся на нейтральной территории – в Сеуле в Южной Корее. Хотя летом говорилось даже о встрече в США или КНР.
Трамп говорит, что "будет что-то очень удовлетворительное".
Я с нетерпением этого жду. Мы много общались за последний месяц, и я думаю, что мы будем иметь что-то, что окажется очень, очень удовлетворительным как для Китая, так и для нас. Я считаю, что встреча будет очень хорошей. Жду ее завтра утром, после чего возвращаюсь в Соединенные Штаты,
– цитируют его СМИ.
Президент США надеется "решить много проблем" и думает, что получит очень хороший результат как для Америки, так и для мира. Но не уверен, будут ли говорить о Тайване.
Трамп заверил, что американская сторона хорошо готовится к разговору с китайцами.
МИД Китая подтвердил встречу. Там отметили, что обсудят отношения между США и Китаем и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.
"Пекин также призвал Вашингтон принять меры для поддержания стабильности цепей поставок и заявил, что открыт к расширению сотрудничества с США по фентанилу. Ранее Трамп заявил, что ожидает снижения тарифов, введенных США на китайские товары из-за кризиса с фентанилом", – пишет Bloomberg.
Справка. Фентанил – наркотик, который производят в других странах, в частности Китае, и поставляют в США, где он очень популярен.
Накануне визита Трампа в Сеул Китай возобновил закупки американской сои, что является положительным знаком.
Интересно! Были предположения, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном. В Южной Корее прокомментировали: на этот раз такая встреча не состоится, но там надеются на "новую волну мира на Корейском полуострове".
Может ли встреча Трампа и Си завершить войну?
Такие надежды есть. По крайней мере об этом говорил сам Трамп, когда понял, что Путин не хочет прекращать агрессию. В целом идея надавить на россиян через Китай хорошая, но эксперты не считают, что она сработает.
Аналитики, с которыми говорило BBC, уверены, что уступки будут минимальными, а у Китая больше козырей. Вряд ли Си согласится перестать закупать российскую нефть или поддерживать оккупантов оружием.
Кстати, есть информация, что Китай систематически вредит украинским производителям дронов, перекрывая им кислород. Речь идет об ограничении экспорта компонентов беспилотников.
В разговоре с 24 Каналом разные эксперты высказали разные мнения, о чем подробно можно прочитать в этом материале. Общее мнение таково: если какой-то прогресс в завершении войны и будет, то очень постепенный.