Путин показал свое лицо: Россия наращивает еще большие атаки на Украину, – Стармер
- Кир Стармер заявил, что Россия усиливает атаки на Украину до рекордных масштабов.
- Стармер обсудил с Дональдом Трампом возможности укрепления обороны союзников и поддержки Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что среди тем разговоров с президентом США была война в Украине. Он подчеркнул, что Россия усиливает атаки по Украине до рекордных масштабов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера.
Что заявил Стармер о войне в Украине?
В недавние дни Путин показал свое истинное лицо, осуществляя крупнейшие атаки с момента вторжения. Еще больше кровопролития и убийств невинных,
– заявил Стармер.
Он отметил, что обсудил с Дональдом Трампом то, как союзники могут укрепить свою оборону, поддержать Украину и увеличить давление на Путина, чтобы тот согласился на мирные переговоры.
"И, президент Трамп, вы проложили путь – и мы будем продолжать стоять на своем и работать вместе ради безопасности и мира", – добавил британский премьер.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, почему для Трампа в Британии устроили такой яркий прием. Он назвал это "театром одного актера" и приравнял к саммиту НАТО.
Как продолжается визит Трампа в Великобританию?
Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди прибыли 17 сентября в Виндзор в Великобритании. Там их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Состоялся полет пилотажной группы "Красные стрелы" Королевских ВВС. Они совершили пролет над Виндзором. Король и королева приняли Трампа и первую леди на государственном банкете, устроенном в их честь в Виндзорском замке.
18 сентября Трамп прибыл в резиденцию Кира Стармера в Чекерси и провел встречу с ним. Среди прочего они подписали соглашение о технологическом процветании США и Британии.