Мы значительно приблизились к мирному соглашению, Трамп

В Мар-а-Лаго завершилась встреча президентов Украины и США. Дональд Трамп назвал переговоры с Зеленским очень хорошими и содержательными.

Во время совместной пресс-конференции американский лидер подчеркнул, что после этой встречи стороны еще больше приблизились к мирному соглашению, передает 24 Канал.

Что Трамп сказал о встрече с Зеленским?

Мы приблизились (к мирному соглашению – 24 Канал) очень сильно, хотя многие говорили, что это невозможно... Мы достигли большой детализации", – заявил Трамп

По его словам, на переговорах США с Украиной согласовали 95% вопросов, остались 1 – 2 пункта, которые нужно обсудить.

При этом он добавил, что территориальный вопрос "до конца не решили".