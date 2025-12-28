Об этом глава государства заявил перед началом переговоров с президентом Дональдом Трампом 28 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Что сказал Зеленский о мирном соглашении?

Зеленский напомнил, что результатом нескольких раундов переговоров команд Украины и США стал проект так называемого "мирного плана", который, по замыслу, должен был бы привести к прекращению огня и завершению войны.

Президент заявил, что команды наработали 20-пунктный план, и сейчас работают по отдельным документам, касающихся процветания и безопасности. Однако отметил, что переговоры будут касаться не только содержания документов, которые потенциально могут быть подписаны, но и того, какой должна быть процедура их воплощения.

Глава государства отметил, что работа над этим уже велась на уровне переговорных команд и сейчас стоит задача согласовать решение на уровне лидеров. Сообщается, что команды уже обсудили стратегии.

Трамп, присутствовавший во время этого заявления, не отрицал его, и лишь добавил, что заинтересован обсудить экономические элементы соглашения. Он отметил, что есть очень важный экономический план для Украины, очень много восстановления и есть благосостояние, которого надо достичь. По его мнению, у Украины есть потенциально очень большое богатство.

