Трамп имеет большие ожидания от визита Зеленского, – The New York Post

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Президент США с оптимизмом ожидает визит украинца.

Дональд Трамп считает, что появился хороший шанс, в конце концов, заключить мирное соглашение. Об этом он сказал в телефонном разговоре с The New York Post 26 декабря днем, передает 24 Канал.

Что ожидает Трамп от встречи с Зеленским?

Мне кажется, сейчас они (украинцы – 24 Канал) хотят этого, и, думаю, Россия также этого хочет. Но каждый раз, когда одна сторона готова, другая – нет. Я урегулировал восемь войн, и эта – самая сложная из всех. Но, думаю, мы сможем это сделать,

– отметил политик.

Владимир Зеленский привезет с собой новое 20-пунктное мирное предложение. Оно является адаптированной версией 28-пунктного плана, подготовленного в ноябре переговорщиками Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Контрпредложение Украины предусматривает создание демилитаризованной "свободной экономической зоны". Владимир Путин пока не дал ответа на эту идею. Основным требованием России остается передача ей укрепленных территорий на севере Донецкой области.

В то же время Трамп сказал Politico в отдельном интервью, что пока не поддерживает план Зеленского.

Президент Украины в комментарии Axios заявил, что он "готов" объявить референдум о возможных территориальных уступок России в рамках мирного плана.

Место предстоящей встречи Трампа и Зеленского – элитная резиденция президента в Палм-Бич – может отличить этот визит от предыдущих поездок Зеленского в Белый дом.

Трамп известен тем, что принимает мировых лидеров в роли щедрого хозяина и использует роскошную локацию как инструмент влияния.