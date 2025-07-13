Трамп встретится с Чарльзом III: стала известна официальная дата визита

Букингемский дворец анонсировал двухдневный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Впервые в новейшей истории британский монарх дважды встретится с президентом США в рамках государственного визита.

Визит пройдет в период с 17 по 19 сентября 2025 года. Король будет принимать Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о предстоящем визите Трампа?

Издание напоминает, что Король направил Дональду Трампу официальное приглашение еще в феврале 2025 года в письме, которое ему вручил премьер-министр Кир Стармер во время визита в Вашингтон и переговорах в Овальном кабинете.

NYT пишет, что уже в июне американский президент сообщил о своем согласии. Стармер отметил необычность повторного приглашения, сказав, что этого никогда раньше "не случалось; это беспрецедентно”.

Американский президент станет первым политическим лидером в современной истории, которого британский монарх во второй раз примет с государственным визитом. Это делает Трампа редким главой государства, которому предоставляется второй такой визит.

Напомним, в июне Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке во время визита в Великобританию. После этого украинский президент провел ряд встреч, в частности с премьером Киром Стармером.