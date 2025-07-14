Візит пройде в період з 17 по 19 вересня 2025 року. Король прийматиме Трампа та його дружину Меланію у Віндзорському замку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про майбутній візит Трампа?

Видання нагадує, що Король надіслав Дональду Трампу офіційне запрошення ще у лютому 2025 року у листі, який йому вручив прем'єр-міністр Кір Стармер під час візиту до Вашингтону і переговорах в Овальному кабінеті.

NYT пише, що вже у червні американський президент повідомив про свою згоду. Стармер наголосив на незвичайності повторного запрошення, сказавши, що цього ніколи раніше "не траплялося; це безпрецедентно”.

Американський президент стане першим політичним лідером в сучасній історії, якого британський монарх удруге прийме з державним візитом. Це робить Трампа рідкісним главою держави, якому надається другий такий візит.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку під час візиту до Великої Британії. Пілся цього український президент провів низку зустрічей, зокрема з прем'єром Кіром Стармером.