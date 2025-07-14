Хоча гнів Трампа на Путіна частково розвіює побоювання, що Білий дім повністю відвернеться від України, це не обов'язково означає радикальний поворот на користь Києва, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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У чому "підводне каміння" зміни риторики Трампа?

Це скоріше сигнал Росії і Путіну, що Трамп втомився від затягування. Але це ще не означає, що США раптом стануть великим союзником України чи суттєво збільшать підтримку,

– каже Макс Бергман з Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Попри певні надії в Європі на зміну підходу Трампа, двоє високопосадовців, які ведуть переговори з Вашингтоном у сфері оборони та безпеки, заявили, що поки не бачать реальних доказів зміни політики США на користь Києва.

Західні союзники України, за словами посадовців, досі вважають, що Трамп більше схильний бачити в Путіні основного переговорного партнера, а в Зеленському – головну перешкоду на шляху до мирної угоди.

Вони також додали, що хоча системи Patriot, які пообіцяв надати Трамп, критично важливі для захисту міст і військ України, вони не змінять здатності України завдавати ударів у відповідь по Росії чи змінювати загальну динаміку війни.

"Є певне завелике захоплення через зміну тону", – сказав один із посадовців. – "Але ми поки не бачимо, щоб це переросло у конкретні дії".

Рейчел Ріццо, старша наукова співробітниця Європейського центру Атлантичної ради, зазначила: "Я б сказала, що заява Трампа більше пов'язана з його роздратуванням Путіним, а не симпатією до Зеленського чи підтримкою України".

Володимир Зеленський має справу з адміністрацією, де скептицизм щодо підтримки України залишається сильним – як серед тих, хто вважає, що США повинні більше зосередитися на Азії, так і серед неінтервенціоналістів за переконаннями.

Довідка: Неінтервенціоналісти – це прихильники політичної доктрини неінтервенціоналізму, яка виступає проти втручання однієї держави у справи іншої, особливо військового або політичного характеру.

Ми бачимо відсутність послідовності в підході адміністрації до України. Потрібно чітко визначити, що саме слід зробити для припинення конфлікту та тиску на Росію,

– зауважила демократка Джин Шахін, голова сенатського комітету із закордонних справ.